Diplomacy Magazine – Puntata del 29 maggio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ottava puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il nuovo format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, e l’ambasciatore dell’Italia in Azerbaigian, Luca Di Gianfrancesco. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla delle relazioni tra Italia e Francia, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla crisi umanitaria a Gaza.

