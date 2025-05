Fontana “Dobbiamo far amare il sapere ai nostri giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che noi dobbiamo dare risalto al genio italiano, far capire che l’Italia ha delle peculiarità essenziali e, soprattutto, far amare il sapere ai giovani del nostro Paese. Non si finisce mai di imparare. Dobbiamo rilanciare il genio italiano, far capire ai nostri giovani la bellezza di poter conoscere, capire quanto ancora non sappiamo”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura della lectio magistralis del professore Massimo Inguscio “Il tempo della scienza. Accelerazione della tecnica e progresso dei saperi” a Palazzo Montecitorio, nell’ambito del Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei deputati e l’Accademia dei Lincei.

sat/mca2

Fonte video: Camera dei Deputati