La Coppa del Mondo di skateboarding arriva a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Inclusione, riqualificazione urbana, sostenibilità, parole chiave del grande successo della disciplina più giovane di tutte. Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding. Le Federazioni Skate Italia e World Skate hanno presentato la Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2025, che vedrà protagoniste entrambe le specialità olimpiche dello Street e del Park, dall’1 al 15 di giugno. Per il quinto anno la Città Eterna sarà teatro del World Skateboarding Tour con la comunità globale dello skateboard che approda nuovamente in una delle città più iconiche e storiche del mondo. Attesi oltre 370 atleti provenienti da 51 nazioni, con oltre 100 Paesi nel mondo collegati. Una grande soddisfazione anche per Sport e Salute, fra gli organizzatori dell’evento, e l’amministrazione di Roma Capitale.

