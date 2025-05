Logistica e interporti uniscono le forze

ROMA (ITALPRESS) – Unire competenze, visione e capacità operativa per accompagnare il sistema logistico italiano verso un futuro più efficiente, resiliente e sostenibile. Con questo obiettivo è stato firmato a Venezia un protocollo d’intesa tra il Freight Leaders Council, associazione che riunisce i principali attori della filiera logistica, e Unione Interporti Riuniti, organizzazione che rappresenta a livello nazionale gli interporti italiani e la loro rete infrastrutturale. L’accordo nasce dalla volontà comune di attivare un dialogo strutturato e programmatico tra due realtà complementari, che condividono la necessità di affrontare insieme le grandi trasformazioni che stanno investendo il mondo del trasporto e della logistica: dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, dalla riforma normativa al rafforzamento dell’intermodalità. L’obiettivo è un percorso condiviso per contribuire in modo attivo all’elaborazione di politiche pubbliche più efficaci, al rafforzamento della competitività e allo sviluppo di progetti con ricadute positive per imprese e territori.

sat/azn