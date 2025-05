Massari “Paolo Rossi esempio di diplomazia della pace”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La mostra allestita al Palazzo di Vetro dell’Onu in ricordo di Paolo Rossi “è un emozione enorme. Non era solo una leggenda del calcio italiano e internazionale ma anche un esempio umano di diplomazia della pace: sempre sorridente, sempre gentile, ha lasciato un vuoto molto forte ed è bello ricordarlo qui”, le parole di Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite.

