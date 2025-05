Parte la campagna di sensibilizzazione sull’ipoparatiroidismo

ROMA (ITALPRESS) – L’ipoparatiroidismo cronico è una condizione endocrina che interessa circa 10.000 persone in Italia, prevalentemente donne in età lavorativa. Chi ne soffre può subire una serie di complicazioni gravi e potenzialmente letali a breve e lungo termine, tra cui irritabilità neuromuscolare, complicanze renali, calcificazioni extra-scheletriche e compromissione cognitiva. In vista della Giornata Internazionale dell’Ipoparatiroidismo, che si celebra il 1° giugno, si è svolto a Roma, l’evento istituzionale promosso da APPI, Associazione Pazienti con Ipoparatiroidismo, con il contributo non condizionante di Ascendis Pharma. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, clinici ed esperti, per fare il punto sulle sfide e sulle prospettive future legate alla gestione di questa malattia rara.

