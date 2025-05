Sinner al terzo turno del Roland Garros, Gasquet si arrende in tre set

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vola al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 29 maggio, il francese Richard Gasquet nel secondo turno del torneo parigino, il secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Jannik ha superato Gasquet, all’ultima partita della carriera, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, che a fine partita ha omaggiato con un lungo applauso e una bella cerimonia l’ultima apparizione in campo dell’idolo di casa. Ora Sinner, nel prossimo turno del Roland Garros, affronterà il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Sinner entra in campo in uno stadio che, proprio come all’esordio contro Arthur Rinderknech, tifa per l’avversario. Jannik però non si scompone e impone subito il suo ritmo, variando molto il gioco e mettendo in difficoltà Gasquet. Il francese fatica al servizio e Sinner trova il break al quarto game, prendendosi il primo set 6-3. Il rientro in campo è traumatico per Richard, che sente sulle spalle il peso dei suoi 38 anni e non riesce a tenere il ritmo dell’avversario. Sinner martella senza sosta e piazza un break dopo l’altro, chiudendo il parziale con un nettissimo 6-0.

La reazione, d’orgoglio ma anche di qualità, del francese arriva nel terzo parziale, dove Gasquet riesce a mettere in moto il suo bellissimo rovescio a una mano, ma mai a piazzare un break, nonostante le varie opportunità concesse dall’azzurro. Alla fine Sinner si prende il set 6-4 e conquista la qualificazione al terzo turno del Roland Garros. Gasquet chiude una splendida carriera, che lo ha visto arrivare al settimo posto nel ranking Atp e in semifinale Slam, tra gli applausi del Philippe-Chatrier e del suo avversario.