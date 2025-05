Stellantis, il nuovo CEO Filosa visita lo stabilimento di Mirafiori

TORINO (ITALPRESS) – Il Ceo di Stellantis Antonio Filosa ha iniziato da Mirafiori una serie di visite negli stabilimenti del gruppo. Durante la visita è stato accompagnato, fra gli altri, da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, mentre al Centro Stile ha incontrato anche il presidente di Stellantis, John Elkann. Nel corso della giornata, Filosa ha visitato prima la Carrozzeria di Mirafiori, dove è stata avviata la produzioine della nuova Fiat 500 ibrida. Poi il tour è proseguito nell’impianto di produzione dell’eDCT (electrified Dual Clutch Transmission) e al Centro Tecnologico Batterie, il più grande in Italia e tra i più avanzati in Europa. La giornata si è conclusa con una visita all’EDM Lab (Electric Drive Module), un centro di eccellenza per lo sviluppo e il collaudo di moduli di propulsione elettrica.

(Fonte video: ufficio stampa Stellantis)