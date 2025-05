Unicredit, Tajani “Sul golden power ho delle riserve”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho sempre la stessa posizione che ho detto in Consiglio dei ministri: ho delle riserve sul golden power sulla base giuridica, così come ce l’ha tutta la delegazione dei ministri di Forza Italia. Come ministro considero preoccupante le determinazioni che riguardano la presenza in Russia di Unicredit, perché mi preoccupano le 270 imprese italiane in Russia, l’ambasciata d’Italia e il consolato a San Pietroburgo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro organizzato dall’Università Cattolica di Milano.

