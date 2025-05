“La Manica Lunga – officina creativa” ha partecipato alla 18°edizione di “Sgraffiti a Casoli” a Camaiore (LU). Si tratta dell’atelier di Arte Outsider di Fondazione Sospiro, che da più di trent’anni si impegna nella valorizzazione delle identità umane nell’ambito della fragilità tramite lo strumento artistico.

La storica manifestazione è nata con l’intento di rivalorizzare l’antico borgo di Casoli che, ormai quasi abbandonato, ha ritrovato vita proprio grazie agli “sgraffiti” che ogni anno vengono realizzati sulle pareti del borgo da artisti nazionali ed internazionali, richiamando l’attenzione dei turisti e riportando in vita il valore storico di questo paesino arroccato sui monti che sovrastano il litorale versiliese.

Ispirati da questa mission, l’Atelier di Arte Outside ha proposto al direttore artistico dell’evento, Franco Pagliarulo, di poter partecipare alla manifestazione con un proprio elaborato. Il consiglio direttivo di “Sgraffiti a Casoli” ed il Comune di Camaiore hanno accolto la proposta e i ragazzi dell’Atelier si sono quindi attivati per realizzare ad hoc e a più mani delle piastrelle in cotto disegnate a graffio e colorate con la tecnica ad engobbio sul tema “Il Bosco”.

“Le varie identità stilistiche si sono fuse in un’unica espressione: quella dell’unione e della condivisione in cui il singolo acquista valore offrendo la sua unicità all’Insieme. – spiegano i volontari di Arte Outsider – È questo quello in cui crediamo, sia da un punto di vista educativo, artistico ma anche e soprattutto da un

punto di vista sociale.”

Si è svolta sabato 24 maggio l’inaugurazione dell’elaborato, ed i ragazzi dell’Atelier, insieme alle conduttrici di laboratorio Anna Maria Perri, Maria Vittoria Carazzone e la consulente di Fondazione Mai – che opera per la valorizzazione dei lavori dell’Atelier – Ester Leli , sono stati accolti nel Borgo di Casoli, dal sindaco, dall’assessore alla cultura e dall’assessore all’urbanistica, da tutto il comitato “Sgraffiti a Casoli” e dal suo direttore artistico Franco Pagliarulo.

“Fondazione Mai è nata per supportare quanto di bello viene espresso presso l’Atelier La Manica Lunga del Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro. – spiega Giovanni Scotti, presidente di Fondazione Sospiro e Fondazione Mai – Dopo un periodo di riorganizzazione ora Fondazione MAI, anche grazie a importanti collaborazioni, ha ripreso a pieno l’attività di divulgazione al servizio dell’arte e di valorizzazione della Persone con Disabilità che la utilizzano come forma di espressione personale.”

“L’iniziativa che ha contribuito, con le ceramiche nate nell’Atelier, a decorare il borgo di Casoli di Camaiore evidenzia la rinnovata capacità di Fondazione MAI di farsi tramite di un’arte inclusiva. Siamo molto soddisfatti di questo”, conclude il presidente Scotti.

© Riproduzione riservata