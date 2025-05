Attacchi russi nella notte nelle zone orientali dell’Ucraina

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le Forze armate russe hanno colpito un deposito di filobus nella città di Kharkiv, in Ucraina, utilizzando dei droni Shahed di fabbricazione iraniana. “Shahed russi contro normali filobus. Un attacco a Kharkiv: almeno 8 Shahed hanno distrutto un deposito di filobus e danneggiato normali condomini nelle vicinanze. Un tipico attacco russo alle vite delle persone comuni”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. In totale, secondo Zelensky, le forze russe hanno lanciato, la notte scorsa, 90 droni e 2 missili. “Attacchi del genere vengono effettuati quotidianamente. La stragrande maggioranza di questi è contro infrastrutture civili e non ha alcun significato militare. La strategia russa è semplicemente quella di distruggere vite umane. La Russia non abbandonerà questa strategia senza una pressione adeguata. Anche solo parlare di una pausa nelle pressioni o di un allentamento delle sanzioni è percepito da Mosca come un vantaggio politico e incoraggia a compiere ulteriori attacchi ignorando la diplomazia. Vale la pena essere decisi e forti per tutti nel mondo: gli Stati Uniti, l’Europa e chiunque voglia la pace. Non per contrattare con l’aggressore, ma per costringerlo a fermare le uccisioni e ripristinare la sicurezza”, ha concluso Zelensky.

gsl/lcr/mca3 (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

