Giovedì sera si è insediato il comitato di quartiere Borgo Loreto-San Bernardo, che sarà nuovamente presieduto da Fabio Lodigiani, al suo secondo mandato. All’incontro era presente anche il vicesindaco e assessore ai quartieri, Francesca Romagnoli.

Il Direttivo del Comitato di Quartiere 5 (Borgo Loreto – San Bernardo) è così composto: Fabio Lodigiani, presidente, Silvia Belicchi, vicepresidente, Manuel Rosamilia, segretario, Patrizio Carina, Aldo Nassano, Simone Perini, Giuseppe Ballestriero, Danny Martinelli e Daniela Soldi (membri).

“Il primo mandato è andato abbastanza bene, ma è chiaro che questi quattro anni devono rappresentare la continuità del lavoro svolto negli anni precedenti” ha detto il presidente. “I punti da trattare sono diversi: principalmente l’aspetto sicurezza, che nel nostro quartiere è particolarmente sentito, va ritrattato e rivisto”.

Il presidente ha poi evidenziato anche altre criticità: “Ci sono problemi legati alla viabilità, all’urbanistica, qualche questione riguardante i rifiuti. Dobbiamo inoltre riprendere in mano gli aspetti sociali, molto presenti anche nel nostro quartiere, considerata la forte presenza di comunità di diverse etnie. Ci sarà quindi modo di lavorare ancora parecchio”.

Lodigiani è tornato a sottolineare la questione sicurezza: “Purtroppo le recenti modifiche normative, come il Daspo urbano e l’articolo 34 del regolamento, non hanno portato quei cambiamenti che ci si poteva aspettare. Su questo fronte bisognerà lavorare ancora molto. Noi le nostre indicazioni le abbiamo già fornite sia al comandante della Polizia Locale sia all’assessore alla sicurezza. Ci aspettiamo di poter continuare questo dialogo frequente per cercare soluzioni condivise, perché questo è ciò che vogliamo”.

Entro la fine del 2025, ha infine annunciato Lodigiani, dovrebbero essere installate tre nuove telecamere nel quartiere.

Sempre in questi giorni si sono insediati anche gli altri due direttivi, quello del Quartiere 9 e quello del Quartiere 15.

Il Direttivo del Comitato di Quartiere 9 (Giordano – Cadore) è la seguente: Barbara Dellanoce, presidente, Barbara D’Auria, vicepresidente, Giuseppe Murelli, segretario, Marco Nolli, Andrea Ghisoni, Giulio Villa, Nadia Alquati, Piero Caponi, Alessandro Petrucci (membri).

Il direttivo del Comitato di Quartiere 15 (Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi), tutti i sette gli eletti sono entrati a far parte del Direttivo che risulta così composto: Chiara Ruggeri, presidente, Sofia Cerri, vicepresidente, Simone Frontoni, segretario, Marino Corradini, Romano Persico, Claudia Grioni, Francesco De Masi (membri).

“Mi congratulo con tutte le persone che si sono messe a disposizione della nostra comunità e desidero sottolineare ancora una volta il buon risultato di queste elezioni perché non solo vi è stato un cospicuo numero di candidature, ma anche perché molti cittadini hanno affiancato l’Amministrazione nell’attivare il senso civico dei residenti invitandoli al voto”, dichiara la vicesindaca Francesca Romagnoli.

“Come ho dichiarato partecipando agli insediamenti dei Direttivi avvenuti in settimana, ribadisco l’importanza di operare con tutta la comunità, attivando un proficuo ascolto e coinvolgendo la cittadinanza nella costruzione di proposte tese a mettere in atto iniziative per il bene di tutti. Un altro aspetto positivo che mi preme rimarcare è la riattivazione del Comitato di Quartiere 15 per cui ringrazio vivamente tutti i candidati per la loro disponibilità. In questo modo sarà possibile riprendere in modo più efficace l’ascolto e il confronto con i residenti di questa zona della città con i quali discutere proposte e costruire insieme varie iniziative”.

