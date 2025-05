Carceri, La Russa “Lavorare su proposta Giachetti ma con paletti”

MILANO (ITALPRESS) – “Esiste una proposta, avanzata dall’onorevole Roberto Giachetti, che lavora su un dato esistente: la liberazione anticipata se uno ha la buona condotta. Nella proposta bocciata, Giacchetti chiedeva di aumentarla per i prossimi due anni, non per sempre, per avere un effetto sfollamento delle carceri. Credo che a questo bisognerebbe aggiungere una condizione di ammissibilità: chiediamo che venga applicata a chi fa qualcosa di positivo, non basta come buona condotta non fare niente di negativo. Non potrà goderne chi si muove in maniere aggressiva contro la polizia penitenziaria. Mettiamo dei paletti, ma proviamo per un paio di anni. Questa è la mia idea a titolo personale”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a un convegno a Milano.

