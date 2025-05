Conclusa XXIX edizione Panormus, Tamajo “Scuola protagonista”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un’edizione nella quale ci sono state molte novità. Chiudiamo questa grande manifestazione che dura un mese, ma ci vogliono tanti mesi per prepararla, con l’esibizione dei bambini attraverso la consulenza dei tecnici dell’Antoniano di Bologna. Per noi è una soddisfazione avere intessuto anche questo rapporto con altre città e altri enti che ci stanno dando una mano a dare una bella risposta alla città di Palermo attraverso il lavoro delle nostre scuole”. Così l’assessore all’Istruzione del Comune di Palermo, Aristide Tamajo, al termine della seconda edizione di “Mediterraneamente. Lo Zecchino d’Oro a Palermo”, che ha concluso al Teatro Massimo la XXIX edizione di Panormus. La Scuola adotta la Città. Un’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alla cittadinanza attiva, alla salvaguardia e promozione del patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico, ai princìpi dell’impegno e della responsabilità personale nei confronti del bene comune. “Dobbiamo attraverso queste iniziative abituare i bambini alla cultura, alla ricerca del bello, all’informazione e all’amore verso la nostra città – aggiunge -. Siamo contenti che i ragazzi hanno apprezzato, i docenti hanno lavorato per rilanciare questa nostra città attraverso la conoscenza e la cultura del bello”. xd6/vbo/gtr

