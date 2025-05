Il mercato immobiliare logistico in crescita in tutta Europa

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato immobiliare logistico prosegue il percorso di crescita in tutta Europa: nel 2024 i volumi di investimento complessivi hanno superato i 41 miliardi di euro, con un più 25 per cento rispetto al 2023, trainati da Regno Unito (13,5 miliardi) e Germania (7 miliardi). Anche il Italia la logistica è una star del mercato con 1,75 miliardi di euro, pari al 17,5 per cento del totale degli investimenti real estate, in crescita del 2,9 per cento rispetto al 2023, confermando, per i primi mesi del 2025, l’attrattività, con 650 milioni di euro di investimenti.Sono questi alcuni dei dati emersi a Milano nel corso del convegno “Logistica e rigenerazione industriale – Nuovi spazi per il futuro dell’asset class” durante il quale è stato presentato il “Rapporto 2025 sul mercato immobiliare della logistica”, di Scenari Immobiliari.Ancora una volta Regno Unito e Germania hanno concentrato quasi la metà dell’allocazione di capitali europei. In Francia, grazie a un rimbalzo dell’80 per cento, gli investimenti hanno superato i 4,5 miliardi di euro, in Olanda i 3,5 miliardi, con oltre il 50 per cento in piu’, e in Polonia gli 1,3 miliardi, confermando un consolidamento della logistica quale asset class preferita dagli investitori.

