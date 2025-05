Meloni “Femminicidio di Afragola mi ha lasciato senza fiato”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Il femminicidio di Afragola? Questa storia mi ha lasciata senza fiato, delle volte ti senti proprio disarmato, le leggi le abbiamo fatte, è uno dei pochi temi sui quali non abbiamo avuto divisioni politiche, gli strumenti ci sono, il tema è più ampio e forse non lo stiamo capendo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Astana.

Fonte video: Palazzo Chigi