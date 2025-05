Fedez sul palco di Forza Italia tra Berlusconi e critiche a Travaglio – Video

(Adnkronos) – Fedez, Silvio Berlusconi e le critiche a Marco Travaglio. Il rapper, dal palco del congresso di Forza Italia Giovani, in un passaggio del suo intervento si esprime così: “Io ho sentito Michele Santoro dare l’onore delle armi a Berlusconi” dopo la morte del fondatore di Forza Italia. “Quando io purtroppo vedo Marco Travaglio fare un libro su Berlusconi postumo e fare la promozione pulendo la sedia, ecco, quello mi sembra totalmente inutile, se non utile alle tasche di Marco Travaglio per racimolare qualche soldino in più. E lo trovo veramente spiacevole”. Alla domanda di Giuseppe Cruciani (”Oggi cosa voteresti?”), il rapper risponde: “Non voterei, dico la verità”. La platea mormora: “Eh ragazzi… Non riesco a trovare…”.