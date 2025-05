Jiri Lehecka, chi è l’avversario di Sinner al Roland Garros 2025

(Adnkronos) –

Jiri Lehecka sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner, in campo oggi, 31 maggio 2025, per il match del terzo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro sfiderà il tennista ceco, numero 34 del mondo, nel tabellone singolare maschile in diretta tv e streaming. Sinner si è aggiudicato entrambi i confronti diretti giocati lo scorso anno sul cemento di Indian Wells e di Pechino. Ma chi è Lehecka?

Jiri Lehecka è un tennista ceco nato a Mlada Boleslav nel 2001. Al momento numero 34 del mondo, a livello Atp ha conquistato due titoli su quattro finali disputate, con il suo best ranking che rimane il 22esimo posto raggiunto nel febbraio del 2025. Lehecka, come tutti i tennisti, ha iniziato a giocare da giovanissimo, distinguendosi subito come uno dei talenti più luminosi del suo Paese.

Il suo esordio tra i professionisti avviene nel 2017, poi due anni dopo vinse Wimbledon a livello juniores. Il primo titolo Atp arriva ad Adelaide, in Australian, dove sconfisse in finale Jack Draper, attuale numero cinque del mondo. Il 2024 si è confermato anno d’oro per Lehecka, che ha raggiunto la sua prima semifinale in un Masters 1000 a Madrid, ritirandosi però a causa di un problema fisico contro Auger Aliassime. A gennaio 2025 ha conquistato l’Atp 250 di Brisbane battendo Reilly Opelka, infortunatosi, in finale.