Cremonese, il mercato entra nel vivo: attesi ancora sei o sette rinforzi

La preparazione prosegue al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, ma in casa Cremonese il lavoro non si limita al campo. Tra valutazioni sulla rosa, riflessioni tattiche e strategie di mercato, il direttore sportivo Christian Botturi è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione di Marco Giampaolo in vista della prossima Serie B.

L’idea della società è chiara: servono ancora diversi innesti. Salvo sorprese, i grigiorossi dovrebbero chiudere il mercato con altri sei o sette acquisti, distribuiti nei vari reparti.

Tra i pali la certezza resta Andrea Fulignati, mentre in questa prima fase di preparazione stanno convincendo anche i giovani Agazzi e Cassin. La società, però, è orientata a inserire un altro portiere di esperienza, così da permettere ai due giovani di proseguire il proprio percorso di crescita senza eccessive responsabilità.

In difesa il mercato non dipenderà soltanto dalle possibili cessioni dei pezzi pregiati, come Baschirotto e Luperto. Dopo l’arrivo di Fellipe Jack dal Como, la Cremonese continua infatti a cercare un altro difensore di livello, possibilmente capace di adattarsi sia a una linea a quattro sia a una difesa a tre, caratteristica ritenuta fondamentale per il calcio di Giampaolo.

A centrocampo sono già arrivati Tommaso Berti e Fabio Gerli, ma il reparto potrebbe non essere completo. L’obiettivo è individuare un giocatore con qualità nella costruzione del gioco, capace di agire da regista e di dare verticalità alla manovra. Restano monitorati i profili di Pontisso del Catanzaro e di Trimboli del Mantova, anche se al momento non si registrano accelerazioni decisive.

Sugli esterni le certezze sono rappresentate da Barbieri e Vandeputte, ma il club punta ad aggiungere almeno un altro interprete, preferibilmente in grado di giocare sulla corsia destra.

Il reparto offensivo, infine, resta quello maggiormente legato ai movimenti in uscita. La permanenza di Federico Bonazzoli rappresenterebbe un tassello importante per il progetto tecnico, mentre David Stuckler, dopo l’ottima stagione in Serie C, è pronto a misurarsi con il campionato cadetto. Le eventuali operazioni in entrata dipenderanno però soprattutto dal futuro di Nasti e De Luca, che al momento stanno regolarmente svolgendo la preparazione con il gruppo.

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