Una giornata di festa con un clima praticamente estivo nel cuore di Cremona. È partita sin dalle 9 del mattino in Piazza Stradivari la manifestazione Le strade del gusto, della bellezza e del gioco a Cremona. Non soltanto bancarelle di artigianato, ma anche diverse attività di gioco per i più piccoli.

Commenta l’organizzatrice Cinzia Miraglio: “La giornata fa parte del bando Le quattro stagioni del Comune di di Cremona che ci ha confermato questo evento per il quinto anno consecutivo. Questa è la seconda data, ci sono circa una quaratina di espositori soprattutto di artigianato artistico, quindi opere dell’ingegno, autoproduzioni, alcuni prodotti tipici alimentari. Abbiamo poi anche l’infopoint che promuove le attività culturali di questo periodo in città a Cremona”.

A catturare l’attenzione, in particolare, la corsa dei Grilli vintage, un’area della piazza interamente dedicata a questi simpatici tricicli colorati dallo stile retrò, a disposizione dei bambini per scoprire il divertimento di un tempo. Non mancano il mercatino agroalimentare ed enogastronomico con espositori in arrivo da ogni parte d’Italia, e l’artigianato: pupazzi di stoffa, articoli in legno, bijoux artigianali, ceramiche, borse fatte a mano.

