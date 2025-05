I tifosi dell’Inter tra delusione e orgoglio dopo la debacle in finale

MILANO (ITALPRESS) – I sentimenti sono contrastanti: da una parte la delusione per aver perso un’altra finale di Champions League e per averlo fatto in malo modo a Monaco, dall’altra la consapevolezza e l’orgoglio di aver lottato fino in fondo su tutte le competizioni. I tifosi dell’Inter in giro per Milano reagiscono a caldo dopo il ko per 5-0 contro il Psg nell’atto conclusivo di una stagione da zero titoli per i nerazzurri.

