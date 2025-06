Domenica sera, la Fanfara dei Carabinieri sarà protagonista di un’esibizione speciale in piazza del Comune, per celebrare la Festa della Repubblica. L’ensemble musicale, diretto dal maresciallo capo Andrea Bagnolo, eseguirà un programma che mescola tradizione, patriottismo e cultura pop.

L’esibizione inizierà alle ore 20 e verrà ripresa integralmente da CR1, con i giornalisti Eleonora Busi e Giovanni Rossi a presentare un concerto che verrà inaugurato dall’intervento del prefetto di Cremona Antonio Giannelli. La scaletta comprenderà brani come “La Fedelissima”, un tributo all’Arma dei Carabinieri, e arrangiamenti di colonne sonore famose come “Star Wars” e “Pirati dei Caraibi”. Il programma include anche brani di musica classica, come il primo movimento della Sinfonia numero 5 di Beethoven, e musica popolare, come “West Side Story” e “It’s about time”.

La Fanfara dei Carabinieri ha una storia lunga e complessa che risale al 1820, quando furono arruolati i primi militari trombettieri. Nel corso degli anni, l’ensemble ha subito un processo di strutturazione graduale, culminato con la nascita della Fanfara del 3 Battaglione Carabinieri “Lombardia”, che nel 2014 ha assunto la denominazione attuale.

Oggi, la Fanfara dei Carabinieri è composta da più di trenta musicisti che provengono da un percorso di studi perfezionato in vari conservatori italiani. Il direttore, Andrea Bagnolo, è un musicista con un curriculum ampio e variegato, che ha costruito fin dall’infanzia con lo studio del pianoforte.

La Fanfara dei Carabinieri non si limita a rappresentare l’Italia nel mondo sul fronte musicale, ma partecipa anche a importanti festival di Jazz e Soul, collaborando con cantanti e strumentisti di fama internazionale. L’ensemble è membro della Siae dal 2003 e vanta un notevole portfolio di brani originali e arrangiamenti per varie formazioni, pubblicati da diverse case editrici.

