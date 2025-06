Tra gli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica il prossimo 2 giugno ci sarà a Brescia anche il professor Antonio Cuzzoli, già Primario del Pronto Soccorso di Cremona. Lo rende noto in un comunitato il professor Fabio Perrone, dell’Academia Cremonensis. Un riconoscimento doveroso giunto al medico che tra i primi intuì a Cremona, nel febbraio 2020, l’evoluzione di ciò che di lì a poco si sarebbe rivelato un dramma senza precedenti: il Covid.

Nei suoi occhi ancora il racconto di quelle terribili giornate: “Ho un ricordo ancora vivo di quel giorno. Era circa mezzogiorno del 20 febbraio quando fummo avvertiti dalla direzione strategica del primo paziente italiano nel quale era stato identificato il Coronavirus, a Codogno. Da quel giorno in poi sono trascorsi mesi terrificanti, in una continua lotta per cercare salvare tutti.

Ma non è stato possibile. I pazienti arrivavano, a decine, a centinaia… solo nelle prime 24 ore ne abbiamo contati 400. Arrivavano in Pronto Soccorso dapprima timorosi e impauriti. Poi, nei giorni successivi, arrivano già malati, spesso in condizioni già instabili. E nei giorni successivi, i malati che vedevamo erano in condizioni sempre più gravi”.

L’onorificenza, che sarà consegnata dal Prefetto di Brescia Andrea Polichetti a Cuzzoli, costituisce uno speciale riconoscimento dell’impegno, delle elevate capacità professionali, dello spirito solidaristico svolti nell’interesse del bene comune e che rappresentano, oggi più che mai, guida ed esempio per tutti e un modello per le giovani generazioni chiamate a realizzare il domani del Paese e ad essere protagoniste della storia, a volare alto e ad avere sempre il coraggio e la libertà necessari per operare positive scelte individuali e professionali.

“Giunga, dunque, al prof. Cuzzoli”, scrive Perrone nella nota, “in occasione del conferimento del prestigioso riconoscimento, l’indimenticata riconoscenza della Città per quanto da lui fatto in servizio nell’Ospedale di Cremona, unita ad un vivo rallegramento e ai più sinceri sentimenti di compiacimento per il conseguimento dell’onorificenza ricca di significato per i valori a cui rende testimonianza”.

