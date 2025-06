Una estesa riflessione sui valori della Repubblica nel primo appuntamento a Cremona per la Festa del 2 Giugno, con il filosofo Maurizio Viroli, professore di Comunicazione politica all’Università della Svizzera Italiana a Lugano, professore emerito dell’Università di Princeton nonché Professor of Government all’Università del Texas (Austin). Di fronte agli studenti del Torriani e del Manin a palazzo comunale, ha ripercorso gli eventi storici che condussero al referendum, sottolineando come la soppressione delle libertà durante il Ventennio fascista sia stata la più grave delle colpe commesse dal regime. Per poi attualizzare il senso della repubblica come forma istituzionale che sola può garantire il bene comune.

La mattinata in sala Quadri ha visto gli interventi del prefetto Giannelli, del sindaco Virgilio, del presidente della Provincia Mariani. Protagonisti sono stati gli studenti, con la proiezione del video che documenta il corteo effettuato in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa da Libera il 21 marzo, nel segno di una primavera di legalità e giustizia.

