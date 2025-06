Cremona festeggia la serie A. Dopo il fischio di fine partita migliaia di persone si sono riversate nelle strade e nelle piazze.

I festeggiamenti sono partiti da piazza Stradivari, dove molte persone erano già radunate, per poi spostarsi in corteo lungo corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Cadorna, luogo storicamente deputato ai festeggiamenti delle vittorie calcistiche.

Fuochi d’artificio, petardi, cori e clacson animano la città in una delle sue notti più lunghe, tra la gioia generale per un risultato atteso per tutto l’anno.

La squadra è partita da La Spezia ed è attesa in Piazza del Comune a Cremona

