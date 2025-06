Belve, Guè ospite oggi 3 giugno: “Fedez fa gossip, siamo diversi”

(Adnkronos) – Guè ospite di Belve oggi, 3 giugno, nell’ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Il rapper tocca diversi argomenti nell’intervista in cui si definisce “un buono”. “Sì, altrimenti non l’avrei preso in quel posto così tante volte”. “Considera un errore aver lanciato Fedez con la sua etichetta?” domanda Fagnani. “No” replica Guè che poi si toglie qualche sassolino. “Tra noi non ci siamo mai presi. Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio”.

“Dice che fa troppo marketing?” chiede Fagnani. “Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace”. “Ma tutti alla fine cercate il successo” insiste Fagnani. “Tutti cerchiamo successo, ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un culo così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere”.

Su droghe e dipendenze Fagnani chiede: “Come va con i demoni?”. “Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper sul consumo smodato di droga”. Sul sesso Guè racconta di aver speso oltre 5 mila euro su una nota piattaforma. “In quanto tempo?” indaga Fagnani. “Qualche giorno. Quelle piattaforme sono un po’ come i giochi d’azzardo”.

Guè a Fagnani rivela che il famoso gesto rivolto a Geolier sul palco di Sanremo non era come sui social lo hanno raccontato: “Sfato un mito, non era per aiutarlo. Noi abbiamo questa gestualità tra rapper. Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo”.

Il rapper rivela anche di aver provocato un incendio: “Stavo fumando in un hotel, è successo un disastro. Con tanto di fuga”. “La sua masturbazione su internet è stata una belvata?” domanda ancora Fagnani”. “No, ma sono stato un precursore” scherza il rapper.