Cresce il turismo cinese in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit ha partecipato alla fiera ITB China a Shangai, che riunisce 700 espositori da 80 Paesi. L’anno scorso i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del 24% in confronto al 2023, per una spesa complessiva di 226 milioni. La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti e studio o formazione. I cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione. La quasi totalità dei passeggeri viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti e di 2 settimane. Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del 27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo. Ivana Jelinic, Ad di Enit, sottolinea che “l’Italia è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora.

gsl

© Riproduzione riservata