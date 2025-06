Dazi, Trump: “Senza tariffe nessuna sopravvivenza per gli Usa”

(Adnkronos) – Senza l’applicazione dei dazi in risposta alle tariffe imposte dagli altri Paesi, gli Usa non potrebbero sopravvivere. Parola di Donald Trump, che nelle scorse ore è tornato a parlare delle misure sui social.

“Se ad altri Paesi è consentito applicare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con misure tariffarie contro di loro, il nostro Paese non ha neanche una piccola possibilità di sopravvivenza economica”, ha scritto in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti.

Sabato scorso, Trump ha annunciato che i dazi sull’acciaio e sull’alluminio aumenteranno del 50%, raddoppiando l’aliquota attuale, a partire da domani.

“E’ per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell’alluminio stanno tornando alla normalità come mai prima d’ora”, ha scritto Trump. “Questa sarà un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori. Rendiamo l’America di nuovo grande”, le parole del tycoon.

L’aumento dei dazi era stato preannunciato da Trump nel corso di un discorso pronunciato presso uno stabilimento della U.S. Steel nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. “Imporremo un aumento del 25%, porteremo dal 25% al 50% i dazi sull’acciaio importato negli Stati Uniti d’America”, aveva dichiarato il presidente tra gli applausi della folla.

Trump ha affermato che stava valutando una tariffa del 40%, ma i dirigenti del settore gli hanno risposto che volevano una tariffa del 50%. “Al 25% possono in qualche modo superare quella barriera”, ha detto Trump. “Al 50% nessuno la supera.”