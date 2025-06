Una serata speciale che cade proprio nel decimo anno dalla fondazione dell’organizzazione di volontariato Occhi Azzurri Onlus. Grande partecipazione per la Festa dei Ciliegi 2025 al centro CR2 Sinapsi a Cremona, con una cena suggestiva nel parco, momenti di riflessione, testimonianze di utenti e professionisti del centro ricreativo e riabilitativo e intrattenimento assieme a tutti gli amici e sostenitori del progetto. “È bello, quest’anno molto più bello del solito, perché comunque il centro è partito, l’abbiamo inaugurato a settembre dell’anno scorso, stiamo cominciando a erogare i servizi e ci sono tante persone che stanno cominciando a interessarsi” racconta Filippo Ruvioli anima del progetto.

“È un bel momento e va celebrato con una bella festa, con la voglia di stare insieme, di divertirsi. È molto importante”. Sono passati dieci anni dalla fondazione di Occhi Azzurri e davanti agli occhi di tutti c’è davvero un risultato pazzesco: il centro CR2 Sinapsi. “Sì, per certi versi forse anche inaspettato, perlomeno molti non se lo aspettavano. Però, insomma, in dieci anni abbiamo fatto tantissime cose per tante famiglie, ci stiamo attrezzando per fare ancora di più e a fine ottobre faremo la festa di dieci anni” continua Ruvioli.

Domenica sera è stato consegnato per la prima volta il premio Silvia Braga, moglie di Filippo e mamma di Sebastiano e Orlando scomparsa nel 2019. “Abbiamo cambiato rotta perché abbiamo deciso di ricordare Silvia in un modo che non fosse solo una fotografia, che poi nel tempo può sbiadire, ma ricordarla con un insegnamento. Lei era una persona davvero in grado di parlare di inclusività e di metterla a terra nel modo giusto e quest’anno premiamo un’iniziativa sportiva”. Il premio è andato al Nuoto Stradivari FISDIR che allena atleti con disabilità. “Ne abbiamo intercettate tante con varie finalità. L’anno prossimo ci dedicheremo all’inclusività, nella ricettività” ci anticipa Filippo Ruvioli. “Ci sono tanti esempi importanti, però in generale è la volontà di legare un premio ad una persona che è stata importantissima per la nostra famiglia, per questa iniziativa e per tanti studenti che ancora oggi sono qua a festeggiare”.

Molto sentite le testimonianze di alcune mamme di bimbi autistici che frequentano il centro, che dimostra con i suoi servizi di essere un punto di riferimento importante per il territorio. Durante la serata si sono esibiti Elena Ravelli, accompagnata alla chitarra da Simone Borsi. Augusto Bagnoli ha intrattenuto con musica e parole e ha ricordato a tutti la bellezza di un progetto che merita di essere conosciuto a livello nazionale.

