Festa Repubblica a New York, Di Michele “Legame fortissimo Italia-Usa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serata densa di emozioni patriottiche a Manhattan il 2 giugno: The Glasshouse affacciata sull’Hudson River si è trasformato in un autentico “Italian Theatre” per ospitare quella che molti hanno definito la più grande Festa della Repubblica degli ultimi anni celebrata dagli italiani nella Grande Mela. Oltre 1.400 persone hanno affollato lo spazio panoramico di Midtown Manhattan, tra skyline scintillante e bandiere tricolori, per onorare l’Italia e le sue eccellenze in una serata d’arte, emozioni e orgoglio nazionale.Il console generale d’Italia a New York, Maurizio Di Michele, ha salutato la comunità con grande affetto: questa è stata infatti la sua quarta e ultima Festa della Repubblica a New York, prima della sua partenza, prevista per l’estate.A introdurre la serata è stata la scrittrice e conduttrice Adriana Trigiani, che ha presentato gli studenti de La Scuola d’Italia G. Marconi, protagonisti dell’emozionante esecuzione degli inni nazionali. Poi, il discorso del console Di Michele, che ha ricordato il valore della Repubblica, il ruolo dell’Italia nel mondo e il legame fortissimo con la comunità italiana e italo-americana della Grande Mela.Il balletto Ancóra, coreografato da Marco Pelle, ha incantato il pubblico con le eleganti interpretazioni di Martina Arduino e Marco Agostino, Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano. A seguire, un tributo all’Opera Italiana con le voci magnetiche di Tatev Baroyan e Jeremy Brauner, accompagnati dalla pianista Kathryn Olander. Il gran finale è stato affidato alla star di Broadway Melissa Errico, che ha trascinato il pubblico nel suo repertorio jazz e nella coinvolgente esecuzione corale di “New York, New York”.

xo9/sat/gtr