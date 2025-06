Fibrosi cistica, i racconti dei pazienti nella guida “Respiri di Vita”

MILANO (ITALPRESS) – Parole, immagini e riflessioni di persone affette da fibrosi cistica e dei loro cari, raccolte per esplorare l’impatto della malattia sulle relazioni: è quanto contiene “Respiri di vita – Emozioni e relazioni di chi convive con la fibrosi cistica”, una guida illustrata presentata a Milano in occasione della campagna di sensibilizzazione “Fuori tutto – La vita con la fibrosi cistica, tra sintomi e sogni”, promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica e dalla Società Italiana per lo studio sulla Fibrosi Cistica con il supporto non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. Al cuore della campagna, partita a settembre 2024, una mostra ispirata alle testimonianze di dieci pazienti, rappresentate sugli specchi da giovani illustratori: dopo Roma e Arenzano, è arrivata in corso Vittorio Emanuele a Milano.

