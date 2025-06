Fibrosi polmonari emergenza sottovalutata, ma la ricerca avanza

ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, le fibrosi polmonari colpiscono circa 300 mila persone in Europa, provocando oltre 50 mila decessi. Malattie rare, progressive e irreversibili, che ancora oggi vengono diagnosticate troppo spesso in ritardo, con gravi conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita dei pazienti. È partendo da questa consapevolezza che si è tenuta in “Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto”, conferenza stampa promossa dalla senatrice Elena Murelli, con il contributo non condizionante di Boehringer Ingelheim

