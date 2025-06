È definito un artista di avanguardia nel senso più autentico del termine, che attraverso il linguaggio pittorico si muove dal ricordo all’innovazione costruendo un mondo sospeso tra realtà e immaginazione: è Gianluca Sgherri, toscano classe 1962, del quale la Mangano Galleria d’Arte di Cremona espone la personale “Senza fiato”, curata da Pierpaolo Mangano e allestita nella sede di via Grado fino al 22 Giugno.

Oltre alle opere nuove il percorso include quelle delle origini, con cui Sgherri si è affermato sul panorama italiano; una produzione quasi spirituale e introspettiva. Spesso l’artista racconta il proprio universo interiore, come accade con le tazzine. Mentre alcuni soggetti, come le puntine, sono rappresentati con olio su tavola, altri sono in olio su juta.

La mostra “Senza fiato” è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30, poi le mattine e nel fine settimana su appuntamento.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata