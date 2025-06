Sarà trasmesso su CR1 il concerto della fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, che si è esibita in concerto domenica in piazza del Comune a Cremona, aprendo i festeggiamenti del 2 giugno. L’appuntamento è per martedì sera alle 22:00.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla Prefettura di Cremona, che ha organizzato l’evento in collaborazione il Comune di Cremona, CR1 e il quotidiano La Provincia. A presentare la serata i giornalisti di CR1, Eleonora Busi e Giovanni Rossi.

Dopo il saluto da parte del Prefetto, Antonio Giannelli, che ha ringraziato e salutato tutti, il concerto si apre con l’esecuzione della Fedelissima, la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri.

La fanfara prosegue poi con sigle di film e musical famosi, come la saga di Star Wars, Pirati dei Caraibi e West Side Story, ma anche grandi classici come la Sinfonia n. 5 in Do Minore di Beethoven, per concludersi con l’immancabile Inno Nazionale Italiano.

© Riproduzione riservata