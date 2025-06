Si terrà giovedì 5 giugno alle ore 15:30, presso la Sala Consiglio della Provincia di Cremona, la presentazione del Rapporto “Italia (ancora) diseguale”, realizzato dalla Fondazione Friedrich Ebert. Il Rapporto analizza le disuguaglianze territoriali nel nostro Paese, superando la tradizionale contrapposizione tra Nord e Sud per individuare cinque diverse “Italie” caratterizzate da condizioni socio-economiche differenti.

Nel corso dell’incontro sarà presente Francesco Prota, uno degli autori dello studio, che illustrerà anche alcuni dati specifici relativi alla Provincia di Cremona, offrendo così una lettura aggiornata e puntuale delle dinamiche socio-economiche locali.

Interverranno inoltre Armin Hasemann, Direttore della FES Italia, e Luca Argenta, Policy Officer della FES Italia. «Ritengo che si tratti di un’importante occasione per ottenere una fotografia aggiornata della nostra realtà locale su un tema centrale come quello delle disuguaglianze – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani – e per dotarci di ulteriori strumenti di analisi e riflessione utili al nostro lavoro quotidiano».

© Riproduzione riservata