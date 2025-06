Agrifood Magazine – 4/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Roma-Beirut, un tavolo tecnico per l’agricoltura

– Vino e pasta trainano il Made in Italy nel mondo

– Agroalimentare sempre più attrattivo per i giovani

– L’UE potrebbe produrre più cibo con meno risorse

abr/gtr/col

© Riproduzione riservata