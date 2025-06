Ciocchetti “Approccio One Health per una nuova sanità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intergruppo One Health è nato per portare avanti una strategia olistica” che comprenda “salute animale, salute umana e dell’ambiente; abbiamo costituito un comitato tecnico scientifico di altissimo livello e abbiamo fatto un lavoro importante sull’antimicrobico resistenza, cioè sull’abuso degli antibiotici che provoca molti morti”. Lo dice Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari Sociali alla Camera e promotore dell’intergruppo parlamentare One Health, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.

