Marefestival Salina, Cavaleri “Ci saranno grandi attori e registi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con noi a Salina ci saranno grandi attori e registi, a cominciare dalla candidata all’Oscar Cristina Comencini che riceverà il premio Troisi alla carriera; con Massimo Boldi vogliamo invece fare un grande omaggio al cinema anni ’80, lui è un recordman in ambito comico con oltre 70 pellicole da protagonista; c’è un’altra grande icona degli anni ’80 come Marina Suma e infine Ezio Greggio, che per la quarta volta torna a Salina. Per gli attori comici il premio andrà a Barbara Suria; in più avremo con noi Giuseppe Zeno, volto amato del cinema e del teatro in Italia”. Lo ha detto Massimiliano Cavaleri, direttore artistico, a margine della presentazione della 14esima edizione del Marefestival Salina, a Palermo. Nel tracciare un ricordo di Troisi, Cavaleri ha sottolineato come “lo celebriamo ogni anno perché ha lasciato davvero un vuoto incolmabile nel cinema italiano: ancora oggi è un riferimento importante e molti attori ne riconoscono il valore. Troisi sapeva dire cose profonde in modo semplice e la sua poetica, che a Salina raggiunge il culmine con il suo testamento cinematografico Il postino, viene ravvivata di anno in anno”. xd8/vbo/mca2

