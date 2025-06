Giovedì 5 giugno alle ore 21 si terrà la presentazione dell’antologia Mortimale – Benvenuti sullo Zombibus, raccolta di 25 racconti a tema zombi curata da Anna Pullia e Francesco Nucera ed edito da Gainsworth Publishing, nel quale è contenuto anche un racconto ambientato a Cremona, dell’autore cremonese Marco Delmiglio. A ospitare l’evento sarà il negozio di giochi Blue Dojo (via Buoso da Dovara 8, Cremona). Saranno presenti la curatrice, Anna Pullia e l’autore Delmiglio.

Si tratta di un’antologia di 25 racconti che, coniugando horror e ironia, narra una Apocalisse Zombi nell’Italia del 2030. Articolata in tre momenti distinti (Delirio, Resistenza e Crollo), la raccolta mostra come potrebbe essere affrontata una catastrofe globale all’interno delle province italiane, dal Piemonte alla Sicilia.

Dalla fuga preservando il bene primario, la pizza fritta, alle rocambolesche imprese per sopravvivere usando gli zombi come canotti, fino alla nuova realtà in cui si valuta la norcineria non-morta, in tutta l’Italia si cerca solo di non essere mangiati, ma l’unica speranza concreta è salire a bordo dello Zombibus, una corriera riconvertita a veicolo per la salvezza.

La raccolta, curata dall’editor Anna Pullia e dallo scrittore Francesco Nucera, volti noti del fantastico italiano, vede la presenza di autori quali Andrea Cavaletto, sceneggiatore di Dylan Dog, e Filippo Santaniello, sceneggiatore cinematografico noto per film quali The Slider e Fade Out, ma anche della commedia, come Simone Laudiero, romanziere e sceneggiatore, fra le altre cose, del celebre programma Camera Café.

Il Blue Dojo è il contesto perfetto per la presentazione di un’antologia del genere: vero e proprio tempio della cultura nerd, Blue Dojo è specializzato in fumetti, giochi di carte collezionabili, giochi da tavolo e di ruolo. Abituali appuntamenti sono i raduni di giocatori delle carte Magic, le sessioni di gioco di ruolo al buio dove chi si iscrive sa solo all’ultimo istante con chi e a cosa giocherà, e gruppi di discussione sui fumetti. Con Mortimale, Blue Dojo inaugura ufficialmente un altro tipo di incontri letterari: le presentazioni di libri e fumetti.

