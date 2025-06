Murale per Schillaci, Mirri “Il sogno di Totò era giocare col Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricordiamo tutti Totò a Italia ’90 con quegli occhi meravigliosi realizzati alle nostre spalle: il ricordo più bello è, quando abbiamo costituito il nuovo Palermo sei anni fa, l’aver voluto fortemente che lui giocasse con la maglia rosanero. Il suo sogno era giocare con il Palermo non una semplice partita di esibizione, ma indossare questa maglia: purtroppo negli anni ’90 questo non è stato possibile per tanti motivi, ma quella sera lui venne e giocò. Questo è l’ultimo ricordo dolce che ho nel cuore”. Lo ha detto il presidente del Palermo Fc, Dario Mirri, a margine dell’inaugurazione di un murale dedicato a Totò Schillaci al Cep.

xd8/tvi/mca1