Neos, al via il volo diretto Bari-New York

BARI (ITALPRESS) – L’aeroporto di Bari accoglie il primo volo da New York. Il 4 giugno è atterrato il velivolo che ha inaugurato la tratta tra Puglia e Stati Uniti, gestita dalla compagnia aerea Neos. Attiva fino al 15 ottobre 2025, è operativa una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti. L’aereo parte da New York ogni martedì alle 17 (ora locale) e atterra a Bari il mercoledì alle 7:40, da dove riparte lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50.

