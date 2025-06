Stabile il mercato dell’auto a maggio

ROMA (ITALPRESS) – Stabile il mercato dell’auto in Italia. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti, a maggio 2025 sono state immatricolate 139.390 vetture, rispetto alle 139.612 dello stesso mese dell’anno precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati oltre 466 mila, in calo rispetto ai 482 mila registrati a maggio 2024, il 3,3% in meno. Il volume globale delle vendite mensili, oltre 606 mila, ha interessato per il 23% vetture nuove e per il 77% usate. Nei primi cinque mesi dell’anno si sono registrate 722 mila immatricolazioni, 3.900 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato delle auto elettriche si attesta all’11,5%. Per i veicoli a zero emissioni il ministero dell’Ambiente ha annunciato un finanziamento da 597,3 milioni di euro, ma per l’Unrae si tratta di un’operazione non condivisa con la filiera dell’auto, priva di indicazioni chiare, e che rischia di paralizzare il mercato.

/gtr