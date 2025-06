Tamajo “Lavoreremo per portare le aziende siciliane in Slovenia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Crediamo molto in queste missioni commerciali, proprio oggi finiremo quella che abbiamo organizzato in Danimarca e continueremo su questa strada. Le missioni commerciali sono importanti perché permettono all’azienda di aggredire nuovi mercati, creare relazioni commerciali, rafforzare la propria competitività e soprattutto portare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Per cui lavoreremo in tal senso cercando di portare le aziende siciliane in Slovenia per poter dare loro l’opportunità di entrare in nuovi mercati”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine dell’incontro con l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaz Longar, presso la sede di Confcommercio, a Palermo.

vbo/pc/gtr