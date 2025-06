All’Onu rimangono distanti le posizioni di Israele e Palestina

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli ambasciatori d’Israele all’ONU Danny Danon e quello della Palestina, Riyad Mansour, all’uscita del Consiglio di Sicurezza dove, nonostante 14 voti a favore, con il veto degli USA è stata bocciata la bozza di risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza presentata dai dieci paesi non permanenti, hanno entrambi risposto alle domande di Italpress e di altri giornalisti.

(video di Stefano Vaccara)