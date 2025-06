Quest’oggi, in concomitanza con il 211° anniversario dell’istituzione dell’Arma dei Carabinieri, il Paese tutto ha voluto tributare un doveroso omaggio a coloro che quotidianamente servono la nostra Nazione con audacia, abnegazione e autentico spirito di sacrificio. È stato un frangente di grande solennità e pregnanza.

Rammemorando quanti hanno immolato la propria esistenza per l’adempimento del dovere e esprimendo la nostra riconoscenza verso chi incessantemente protegge la nostra libertà, desideriamo riaffermare con vigore la nostra profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri, baluardo di legalità e riferimento imprescindibile per ogni cittadino.

Non è fortuito che proprio nella giornata di ieri (5 giugno) sia giunta l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, fortemente voluto dall’Esecutivo Meloni. Un provvedimento lungamente atteso, che potenzia gli strumenti e le garanzie per le Forze dell’Ordine e riafferma un principio per noi irrinunciabile: chi veste una divisa merita rispetto e pieno sostegno, non intralcio o oltraggio.

Fratelli d’Italia e il Governo Meloni sono e rimarranno sempre al fianco di coloro che assicurano la sicurezza degli italiani. La nostra gratitudine non si esaurisce nelle mere celebrazioni: essa si traduce in iniziative concrete, normative eque e investimenti mirati a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. Da ora in avanti, chiunque occupi abusivamente un’abitazione verrà prontamente arrestato, per citare un esempio. La discordanza tra la nostra visione e quella della sinistra, su questo tema, è radicale. C’è chi pone la tutela delle donne e degli uomini in divisa tra le massime priorità e chi no.

Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

© Riproduzione riservata