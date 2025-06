Si è tenuta oggi la presentazione della ricerca “La logistica in Lombardia” da parte di PoliS Lombardia, durante la seduta congiunta della IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, presieduta dal consigliere regionale Marcello Ventura, con la V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità.

«La logistica non è solo un settore strategico, ma un’infrastruttura invisibile che sostiene l’intera economia lombarda. Un’attività globale, che richiede una funzionale e sostenibile relazione tra ricerca, formazione del personale, rigenerazione, ambiente, evoluzione tecnologica, servizi efficienti ed innovativi alla popolazione», dichiara Ventura. «I numeri presentati da PoliS Lombardia nel recente rapporto sulla logistica ci dicono chiaramente che siamo di fronte a un comparto che produce ricchezza, occupazione e valore per tutto il Paese».

In Lombardia operano oltre 25.500 imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio, pari al 18% del totale nazionale, con un indice di specializzazione regionale pari a 1,1210.

Il numero di addetti alla logistica in senso lato supera le 216.000 unità, con una concentrazione significativa a Milano (51,6%), Monza e Brianza (6,2%) e Lodi (2,3%), a conferma della centralità dell’area metropolitana milanese nell’organizzazione dei flussi economici e commerciali.

Il valore aggiunto prodotto dalla logistica in Lombardia è stimato in 15,76 miliardi di euro, un dato comparabile a quello di interi settori produttivi come le costruzioni (17,6 miliardi) o le attività metallurgiche (16,5 miliardi).

«Regione Lombardia», sottolinea Ventura, «sostiene questa vocazione strategica attraverso infrastrutture adeguate, semplificazione amministrativa e pianificazione condivisa. La Legge Regionale 15/2024 va proprio in questa direzione, per uno sviluppo logistico ordinato e sostenibile. Le stesse ZLS (Zone Logistiche Semplificate) vanno in questa direzione».

A Cremona risultano attive 618 imprese nella branca “trasporti e magazzinaggio”, di cui 375 imprese individuali, 142 società di capitale, 86 società di persone e 15 in altre forme.

Osservando più nel dettaglio la Lombardia, ad esempio, emerge con evidenza che le attività di trasporto e magazzinaggio sono una caratteristica specifica di Milano, la cui specializzazione “comprime” tutte le altre province: nel 2024 l’indice di specializzazione di Milano è stata di 1,296, seguita a distanza da Lodi, in evidente continuità territoriale, con 0,979. Osservando gli ultimi quindici anni, si rileva che la specializzazione nelle diverse province è rimasta sostanzialmente stabile, con l’unica eccezione di Como, salita di ben 0,12 punti, che scavalca Sondrio e Monza e Brianza.

