Angelo Duro, chi è il comico palermitano

(Adnkronos) – Angelo Duro, protagonista delle notizie di oggi sulla presunta evasione fiscale (poi smentita), è un comico siciliano.

È nato a Palermo il 20 agosto del 1982. Nel 2010 durante un’esibizione viene notato da Davide Parenti che gli propone un posto per il programma televisivo ‘Le Iene’. Accetta e diventa un inviato, uno dei più apprezzati del programma. Particolarmente riusciti sono i suoi personaggi ‘Nuccio Vip’ e ‘Il cantante senza pubblico’, dove si distingue per la sua sottile ironia.

Nel 2016, Angelo Duro debutta al cinema con il film ‘Tiramisù’ diretto da Fabio De Luigi. Nel 2017 va in scena con il suo spettacolo ‘Perché mi stai guardando?’ che porta in giro nei teatri più importanti d’Italia, e ottiene un giudizio positivo da parte della critica. Lo spettacolo, successivamente, viene trasmesso in televisione su Italia 1.

L’anno successivo pubblica il suo primo romanzo intitolato ‘Il piano B’, edito da Mondadori. Nel febbraio del 2023 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo dove esegue un monologo provocatorio, che aveva generato discussione. E a inizio 2025 esce il suo primo film da protagonista ‘Io sono la fine del mondo’, di cui si è parlato moltissimo anche per l’assenza di una promozione stampa.