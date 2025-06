Attesi a Genova oltre 450 atleti per gli Europei di scherma

GENOVA (ITALPRESS) – Sei giorni di eventi sportivi di altissimo livello, 450 atleti, oltre 2mila presenze complessive da più di 40 nazioni, 18mila spettatori attesi. Sono i numeri degli Europei di scherma in programma al Waterfront di Levante di Genova da sabato 14 giugno a giovedì 19 giugno, presentati nella sede della Regione Liguria e realizzati sotto l’egida dell’European Fencing Confederation con il patrocinato da Coni e Sport e Salute. Un evento importantissimo per la scherma azzurra ed il capoluogo ligure, come sottolineato dal presidente della Fis, Luigi Mazzone, e dalla sindaca di Genova Silvia Salis.

