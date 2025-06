Domenica 8 giugno 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, le strutture provinciali della Cascina Stella e del Bosco Didattico di Castelleone saranno aperte al pubblico per consentire a tutti gli interessati di passeggiare liberamente in un ambiente naturale che accoglie numerosi organismi rappresentativi della biodiversità locale, tra flora e fauna tipiche del nostro territorio.

Nella stessa data, l’Associazione Odonata.it (Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule) ha scelto di organizzare presso le strutture del Bosco Didattico/Cascina Stella un “Dragonfly Day” una giornata nella quale, grazie alla presenza di esperti entomologi, sarà possibile scoprire dal vivo questi affascinanti insetti e gli ambienti umidi che prediligono.

Come di consueto, i visitatori potranno scegliere se esplorare il Bosco autonomamente, oppure usufruire dell’accompagnamento del personale provinciale presente sul posto e dei naturalisti volontari che guideranno i partecipanti alla scoperta di specie animali e vegetali, offrendo informazioni e curiosità sugli aspetti più interessanti dell’area.

Per l’occasione, anche gli esperti di Odonata.it saranno a disposizione del pubblico per guidare le escursioni e rispondere alle domande sui colorati e preziosi insetti alati. Le visite guidate partiranno dal piazzale antistante la Cascina Stella. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini. Si ricorda che, pur essendo presenti percorsi appositamente predisposti, è consigliabile indossare calzature e abbigliamento adeguati ad un’escursione in natura.

