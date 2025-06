Differenziata, uno spot spiega come smaltire le bottiglie in plastica

ROMA (ITALPRESS) – Sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento delle bottiglie in PET in raccolta differenziata per raggiungere il target del 77% di raccolta che l’Unione Europea chiede entro il 2025. E’ l’obiettivo della nuova campagna SUP-Single-Use Plastics promossa da Corepla e Coripet con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Conai. La campagna pubblicitaria, presentata proprio in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, è interpretata dall’attore e comico Andrea Pisani. Come spiega il payoff dello spot, il vero obiettivo è rendere possibile quel “Da bottiglia a bottiglia” che è sinonimo di riduzione degli impatti ambientali e soprattutto di nuova vita per il PET

